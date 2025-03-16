Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 16 марта
- Зеленский назначил Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. Военные сообщили, что кадровое изменение произошло "в целях улучшения качества управления войсками". В последние месяцы он работал заместителем начальника ГШ.
- У Трампа озвучили два плана для Украины: сначала прекратить огонь, потом договариваться. У США есть два плана по урегулированию российско-украинской войны: сначала прекращение огня, а потом должны проходить переговоры. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
- Рубио провел разговор с Лавровым. Затронули недавнюю встречу в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Рубио 15 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжать возобновлять отношения между Москвой и Вашингтоном.
- "Трамп говорит, что сделка будет через недели". Уиткофф анонсировал разговор президента с Путиным. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал разговор между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. По его словам, это "чрезвычайно сложная ситуация", и все же США "преодолеют пропасть" между двумя сторонами войны.
- Макрон назвал четыре основных гарантии безопасности Украины, которые может предоставить Европа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал четыре основные гарантии безопасности, которые Украина может получить от европейских союзников. Речь идет о немедленной помощи, усилении украинской армии, развертывании миротворцев и наращивании европейской обороны.
- Подозреваемый в убийстве Ганула был заключен под стражу без права на залог. Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула, на 60 дней отправили под стражу без права внесения залога. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
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