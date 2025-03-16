Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 16 марта
Андрей Гнатов (Фото: Министерство обороны)
  1. Зеленский назначил Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. Военные сообщили, что кадровое изменение произошло "в целях улучшения качества управления войсками". В последние месяцы он работал заместителем начальника ГШ.
  2. У Трампа озвучили два плана для Украины: сначала прекратить огонь, потом договариваться. У США есть два плана по урегулированию российско-украинской войны: сначала прекращение огня, а потом должны проходить переговоры. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
  3. Рубио провел разговор с Лавровым. Затронули недавнюю встречу в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Рубио 15 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжать возобновлять отношения между Москвой и Вашингтоном.
  4. "Трамп говорит, что сделка будет через недели". Уиткофф анонсировал разговор президента с Путиным. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал разговор между Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. По его словам, это "чрезвычайно сложная ситуация", и все же США "преодолеют пропасть" между двумя сторонами войны.
  5. Макрон назвал четыре основных гарантии безопасности Украины, которые может предоставить Европа. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал четыре основные гарантии безопасности, которые Украина может получить от европейских союзников. Речь идет о немедленной помощи, усилении украинской армии, развертывании миротворцев и наращивании европейской обороны.
  6. Подозреваемый в убийстве Ганула был заключен под стражу без права на залог. Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула, на 60 дней отправили под стражу без права внесения залога. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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