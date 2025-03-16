Рубио провел разговор с Лавровым. Затронули недавнюю встречу в Саудовской Аравии

Госсекретарь США и глава МИД РФ обсудили дальнейшие шаги после встречи в Саудовской Аравии, а также операции США против хуситов в Йемене

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Sean Gallup)

Госсекретарь США Марко Рубио 15 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжать возобновлять отношения между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что "не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать "решительные и мощные военные действия" против террористов-хуситов в Йемене.