Рубио провел разговор с Лавровым. Затронули недавнюю встречу в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Марко Рубио 15 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжать возобновлять отношения между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что "не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море".
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