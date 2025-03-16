Рубіо провів розмову з Лавровим. Торкнулися нещодавньої зустрічі у Саудівській Аравії

Держсекретар США та глава МЗС РФ обговорили подальші кроки після зустрічі у Саудівській Аравії, а також операції США проти хуситів у Ємені

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Sean Gallup)

Держсекретар США Марко Рубіо 15 березня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомили у пресслужбі Держдепартаменту.

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Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжувати відновлювати відносини між Москвою та Вашингтоном.

Окрім того, Рубіо проінформував Лаврова про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що "не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі".

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав Збройним силам країни почати "рішучі й потужні військові дії" проти терористів-хуситів у Ємені.