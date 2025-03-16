Рубіо провів розмову з Лавровим. Торкнулися нещодавньої зустрічі у Саудівській Аравії
Держсекретар США Марко Рубіо 15 березня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомили у пресслужбі Держдепартаменту.
Зазначається, що очільники зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжувати відновлювати відносини між Москвою та Вашингтоном.
Окрім того, Рубіо проінформував Лаврова про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що "не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі".
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав Збройним силам країни почати "рішучі й потужні військові дії" проти терористів-хуситів у Ємені.
- 18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч із представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України. Держдеп США повідомив, що сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.
- 20 лютого Трамп заявив про наявність у Росії "козирів" на переговорах щодо припинення війни.
- 11 березня під час переговорів у Саудівській Аравії США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, як тільки Росія погодиться на це.