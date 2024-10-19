Шість головних новин України та світу на 21:00 19 жовтня

Сі Цзіньпін наказав ракетним військам посилити бойовий потенціал, КНДР відправила в Росію свій найсекретніший загін та інші новини за 19 жовтня

Прапор КНДР (Фото: KCNA)

1. Україна повернула з російського полону 95 людей – фото, відео. Україна ввечері 18 жовтня повернула з російського полону 95 українців. Про це вночі 19 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.

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2. Російська дронова атака на Київ: уламком поранено жінку, її оперують. У ніч проти 19 жовтня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, унаслідок чого було поранено жінку. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація.

3. Росіяни вночі вдарили по Сумській області: поранено сімох людей, зокрема рятувальників – фото. У ніч проти 19 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

4. Новопризначений очільник МЗС Франції приїхав до Києва – відео. У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро прибув з дводенним візитом до Києва. Про це повідомили видання Leparisien й телеканал Ми – Україна.

5. The Telegraph: Північна Корея відправила в Росію найсекретніший спецзагін – ССО КНДР. Північна Корея відправила в Росію на війну проти України свій спеціальний загін – Сили спеціальних операцій КНДР. Про це пише газета The Telegraph.

6. Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити "стримувальний і бойовий потенціал". Лідер Китаю Сі Цзіньпін цього тижня відвідав сили Ракетного корпусу Національно-визвольної армії КНР, доручивши їм "підвищити боєздатність". Його цитує державний телеканал CCTV.

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