Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 19 октября

Си Цзиньпин приказал ракетным войскам усилить боевой потенциал, КНДР отправила в Россию свой самый секретный отряд и другие новости за 19 октября

Флаг КНДР (Фото: KCNA)

1. Украина вернула из российского плена 95 человек – фото, видео. Украина вечером 18 октября вернула из российского плена 95 украинцев. Об этом ночью 19 октября сообщил президент Владимир Зеленский.

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2. Российская дроновая атака на Киев: обломком ранена женщина, ее оперируют. В ночь на 19 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

3. Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек, в том числе спасатели – фото. В ночь на 19 октября россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

4. Новоназначенный глава МИД Франции приехал в Киев – видео. В субботу, 19 октября, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро прибыл с двухдневным визитом в Киев. Об этом сообщили издания Leparisien и телеканал Мы – Украина.

5. The Telegraph: Северная Корея отправила в Россию самый секретный спецотряд – ССО КНДР. Северная Корея отправила в Россию на войну против Украины свой специальный отряд – Силы специальных операций КНДР. Об этом пишет газета The Telegraph.

6. Си Цзиньпин приказал ракетным войскам Китая усилить "сдерживающий и боевой потенциал". Лидер Китая Си Цзиньпин на этой неделе посетил силы Ракетного корпуса Национально-освободительной армии КНР, поручив им "повысить боеспособность". Его цитирует государственный телеканал CCTV.

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