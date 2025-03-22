Шість головних новин України та світу на 21:00 22 березня
- Зустріч у Саудівській Аравії відбудеться 23 березня. Зеленський зібрав військовий кабінет. Після поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові, зокрема, посадовці підготувалися до майбутньої зустрічі зі США у Саудівській Аравії.
- Спецпосланець Трампа про НАТО: П'ята стаття для України – обговорюється, але членство – ні. Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що обговорюється надання Україні захисту згідно з п'ятою статтею договору НАТО, але без членства країни в Альянсі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю проросійському американському пропагандисту Такеру Карлсону.
- Віткофф назвав окуповані території України "російськомовними" та пригадав "референдуми". Спецпосланець заявив, що тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою вирішення повномасштабної війни, посадовець назвав ці області "російськомовними".
- Українські льотчики уразили пункт управління прикордонної застави у Бєлгородській області – Генштаб. 21 березня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотовому Бєлгородської області Росії. Атака послаблює можливості окупантів вести бойові дії у Сумській та Харківській областях, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
- Росія вдарила по Україні 179 дронами. В Запоріжжі є загиблі, в Києві горів будинок – фото. У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У кількох областях є наслідки ворожих ударів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
- Ростовську область атакували дрони: повідомляється про пошкоджені будинки та поранених – фото. У ніч проти 22 березня невідомі дрони атакували Ростовську область. Виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар заявив, що внаслідок атаки нібито пошкоджено житлові будинки і є поранені.
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