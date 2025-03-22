Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 22 марта
- Встреча в Саудовской Аравии состоится 23 марта. Зеленский собрал военный кабинет. После поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове, в частности, чиновники подготовились к предстоящей встрече с США в Саудовской Аравии.
- Спецпосланник Трампа о НАТО: Пятая статья для Украины – обсуждается, но членство – нет. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что обсуждается предоставление Украине защиты согласно пятой статье договора НАТО, но без членства страны в Альянсе. Об этом чиновник рассказал в интервью пророссийскому американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
- Уиткофф назвал оккупированные территории Украины "русскоязычными" и вспомнил "референдумы". Спецпосланник заявил, что временно оккупированные территории Украины являются ключевой проблемой решения полномасштабной войны, чиновник назвал эти области "русскоязычными".
- Украинские летчики поразили пункт управления пограничной заставы в Белгородской области – Генштаб. 21 марта Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотовом Белгородской области России. Атака ослабляет возможности оккупантов вести боевые действия в Сумской и Харьковской областях, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- Россия ударила по Украине 179 дронами. В Запорожье есть погибшие, в Киеве горел дом – фото. В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
- Ростовскую область атаковали дроны: сообщается о поврежденных домах и раненых – фото. В ночь на 22 марта неизвестные дроны атаковали Ростовскую область. Исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсар заявил, что в результате атаки якобы повреждены жилые дома и есть раненые.
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