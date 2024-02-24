Шість головних новин України та світу на 21:00 24 лютого

Безпекові угоди з Італією та Канадою, удар СБУ та ГУР по меткомбінату в Липецьку та інші новини

Фото: Офіс президента

1. Липецьк. Безпілотники вдарили по металургійному комбінату, були прильоти та пожежа — відео. У ніч проти 24 лютого невідомі безпілотники вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату в російському Липецьку. Відповідні відео оприлюднюють місцеві пропагандистські ресурси. На записах можна побачити прильоти дронів по підприємству. Після удару на комбінаті почалася пожежа. На НЛМК виробляють щонайменше 18% усієї сталі в Росії (детальніше).

2. СБУ та ГУР ударили по меткомбінату в Липецьку. Там сировина для ядерної зброї та балістики. Удар по Новолипецькому металургійному комбінату в ніч проти 24 лютого був спеціальною операцією Служби безпеки України та української військової розвідки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони. За його словами, сировина з НЛМК йде на виробництво ракет, артилерії та безпілотників (детальніше).

3. Україна підписала безпекову угоду з Канадою: $2,15 млрд на макрофін і оборону. Президент Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (близько $2,15 млрд) макрофінансової та оборонної допомоги Україні (детальніше).

4. Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами. За словами українського лідера, документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між країнами. Також політики обговорили подальшу підтримку України у контексті головування Італії у G7 (детальніше).

5. Британія витратить 245 млн фунтів на закупівлю артилерійських снарядів для ЗСУ. Впродовж наступного року Велика Британія витратить 245 млн фунтів (286,7 млн євро) на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України. Окрім цього, країна підписала нову серію багатомільйонних контрактів з британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусениць для танків і бронетехніки для ЗСУ (детальніше).

6. Знищення літака А-50. ГУР розкрило деталі операції та опублікувало запис переговорів росіян. У Головному управлінні розвідки Міноборони розкрили деталі знищення літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 увечері 23 лютого, а також опублікували запис радіопереговорів росіян. Розвідники заявляють, що А-50 було збито неподалік Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї, останній зліт літак здійснив з аеродрому Ахтубінськ і мав виконувати завдання в районах Приморсько-Ахтарська та Зернограда (детальніше).

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