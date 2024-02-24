Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 24 февраля

Безопасные соглашения с Италией и Канадой, удар СБУ и ГУР по меткомбинату в Липецке и другие новости

Фото: Офис президента

1. Липецк. Беспилотники ударили по металлургическому комбинату, прилеты и пожар — видео. В ночь на 24 февраля неизвестные беспилотники ударили по Новолипецкому металлургическому комбинату в российском Липецке. Соответствующие видео обнародуют местные пропагандистские ресурсы. На записях можно увидеть прилеты дронов по предприятию. После удара на комбинате начался пожар. На НЛМК производят не менее 18% всей стали в России (подробнее).

2. СБУ и ГУР ударили по меткомбинату в Липецке. Там сырье для ядерного оружия и баллистики. Удар по Новолипецкому металлургическому комбинату в ночь на 24 февраля был специальной операцией Службы безопасности Украины и украинской военной разведки. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны. По его словам, сырье из НЛМК идет на производство ракет, артиллерии и беспилотников (подробнее).

3. Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой: $2,15 млрд на макрофин и оборону. Президент Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо подписали двустороннее соглашение о безопасности. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (около $2,15 млрд) макрофинансовой и оборонной помощи Украине (подробнее).

4. Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подписали соглашение о безопасности между двумя странами. По словам украинского лидера, документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между странами. Также политики обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7 (подробнее).

5. Британия потратит 245 млн фунтов на закупку артиллерийских снарядов для ВСУ. В течение следующего года Великобритания потратит 245 млн. фунтов (286,7 млн. евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины. Кроме того, страна подписала новую серию многомиллионных контрактов с британской компанией Cook Defense Systems для обеспечения сотен запасных гусениц для танков и бронетехники для ВСУ (подробнее).

6. Уничтожение самолета А-50У. ГУР раскрыло детали сделки и опубликовало запись переговоров россиян. В Главном управлении разведки Минобороны раскрыли детали уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У вечером 23 февраля, а также опубликовали запись радиопереговоров россиян. Разведчики заявляют, что А-50У был сбит близ Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, последний взлет самолет осуществил с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять задачи в районах Приморско-Ахтарска и Зернограда (подробнее).

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