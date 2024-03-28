Шість головних новин України та світу на 21:00 28 березня

Нічна атака дронами, новий пакет допомоги від Німеччини, відставка глави МЗС Латвії та інші новини за 28 березня

Володимир Зеленський (Фото: Telegram президента)

1. Вночі Росія атакувала безпілотниками: сили ППО знищили 26 з 28 "шахедів". Вночі проти 28 березня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням ракет та ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили 26 БпЛА з 28 в межах чотирьох областей (детальніше).

2. Зеленський: ЗСУ стримали росіян взимку, але до великого їхнього наступу не готові. Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю CBS News, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів взимку. Водночас він визнав, що Збройні Сили України не готові до великого російського наступу (детальніше).

3. Шмигаль прибув до Польщі на переговори з Туском. Варшава не очікує від зустрічі "прориву". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув до Варшави на переговори з польським колегою Дональдом Туском. Про це повідомив глава українського уряду. Однак у канцелярії польського прем'єра не очікують "прориву" в переговорному процесі (детальніше).

4. 18 000 артснарядів та боєприпаси до Leopard: Німеччина передала пакет допомоги для ЗСУ. Німеччина передала новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України, до якого увійшли боєприпаси до Leopard, артилерійські снаряди калібру 155 мм, безпілотники, протитанкові гранатомети, машини розмінування та інша техніка (детальніше).



5. Росіяни пишуть, що могли збити свій літак у Севастополі. Повітряні сили уточнюють – відео. У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, місцеві Telegram-канали пов'язують це з горінням та подальшим падінням російського літака. Співрозмовник LIGA.net у Повітряних силах уточнює інформацію (детальніше).

6. Глава МЗС Латвії подав у відставку після скандалу зі спецрейсами. Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш вирішив піти у відставку після скандалу з витратами на спецрейси понад 1,36 млн євро. Про це стало відомо після зустрічі Каріньша з латвійською прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею (детальніше).

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