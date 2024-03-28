Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 28 марта

Ночная атака дронами, новый пакет помощи от Германии, отставка главы МИД Латвии и другие новости за 28 марта

Владимир Зеленский (Фото: Telegram президента)

1. Ночью Россия атаковала беспилотниками: силы ПВО уничтожили 26 из 28 "шахедов". В ночь на 28 марта Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине с применением ракет и ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 БпЛА из 28 в пределах четырех областей (подробнее).

2. Зеленский: ВСУ сдержали россиян зимой, но к большому их наступлению не готовы. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что украинским военным удалось сдержать наступление российских кафиров зимой. В то же время он признал, что Вооруженные Силы Украины не готовы к великому российскому наступлению (подробнее).

3. Шмигаль прибыл в Польшу на переговоры с Туском. Варшава не ожидает от встречи "прорыва". Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Варшаву на переговоры с польским коллегой Дональдом Туском. Об этом сообщил глава украинского правительства. Однако в канцелярии польского премьера не ожидают "прорыва" в переговорном процессе (подробнее).

4. 18 000 артснарядов и боеприпасы к Leopard: Германия передала пакет помощи для ВСУ. Германия передала новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины, в который вошли боеприпасы к Leopard, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники, противотанковые гранатометы, машины разминирования и другая техника (подробнее).



5. Россияне пишут, что могли сбить свой самолет в Севастополе. Воздушные силы уточняют – видео. Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, местные Telegram-каналы связывают это с горением и последующим падением российского самолета. Собеседник LIGA.net в Воздушных силах уточняет информацию (подробнее).

6. Глава МИД Латвии подал в отставку после скандала со спецрейсами. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил уйти в отставку после скандала с расходами на спецрейсы более 1,36 млн евро. Об этом стало известно после встречи Кариньша с латвийской премьер-министром Эвикой Силиней (подробнее).

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