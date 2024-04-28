Шість головних новин України та світу на 21:00 28 квітня

Італія передаватиме Україні Storm Shadow, у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українців, ЗСУ відійшли західніше трьох сіл на Донеччині

Storm Shadow (Фото із сайту виробника)

1. Росія вночі вдарила по Миколаєву "шахедами" – фото. У ніч на 28 квітня Росія завдала удару по Миколаєву. Вибухи пролунали приблизно о пів на п'яту ранку, пошкоджено будівлю готелю (детальніше).



2. Італія приєдналася до передання Україні крилатих ракет. Британський міністр оборони Грант Шаппс проговорився, що Італія почала передавати Україні крилаті ракети Storm Shadow (детальніше).

3. Сирський: Сили оборони відійшли західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. З метою збереження життя та здоров'я українських військових підрозділи Сил оборони відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (детальніше).

4. Після обіду Росія вдарила по промисловому об'єкту у Запоріжжі, жертв немає. Вдень 28 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту у Запоріжжі, наслідки атаки уточнюються. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров (детальніше).

5. У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві двох українців. У Німеччині взяли під варту 57-річного росіянина, підозрюваного у вбивстві двох українців у місті Мурнау-ам-Штаффельзе 27 квітня (детальніше).

6. Атакований вночі готель у Миколаєві лише нещодавно відновили після обстрілу 2022 року. Готель у Миколаєві, який зранку у неділю, 28 квітня, атакували російські "шахеди", був пошкоджений унаслідок обстрілів міста у 2022 році й лише недавно відновив роботу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім (детальніше).

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