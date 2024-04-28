Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 28 апреля

Италия будет передавать Украине Storm Shadow, в Германии задержали подозреваемого в убийстве украинцев, ВСУ отошли от трех сел в Донецкой области

Storm Shadow (Фото с сайта производителя)

1. Россия ночью ударила по Николаеву "шахедами" – фото. В ночь на 28 апреля Россия нанесла удар по Николаеву. Взрывы раздались примерно в половине пятого утра, повреждено здание отеля (подробнее).



2. Италия присоединилась к передаче Украине крылатых ракет. Британский министр обороны Грант Шаппс проговорился, что Италия начала передавать Украине крылатые ракеты Storm Shadow (подробнее).

3. Сырский: Силы обороны отошли западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки. В целях сохранения жизни и здоровья украинских военных подразделения Сил обороны отошли западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (подробнее).

4. После обеда Россия ударила по промышленному объекту в Запорожье, жертв нет. Днем 28 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту в Запорожье, последствия атаки уточняются. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров (подробнее).

5. В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев. В Германии заключили под стражу 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев в городе Мурнау-ам-Штаффельзе 27 апреля (подробнее).

6. Атакованную ночью гостиницу в Николаеве только недавно восстановили после обстрела 2022 года. Отель в Николаеве, который утром в воскресенье, 28 апреля, атаковали российские "шахеды", был поврежден в результате обстрелов города в 2022 году и только недавно возобновил работу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким (подробнее).

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