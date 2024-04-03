Шість головних новин України та світу на 21:00 3 квітня

Безпековий договір із Фінляндією і новим пакет допомоги для ЗСУ, підготовка мобілізації ще 300 000 окупантів та інші новини

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1. Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду на 10 років. Зеленський: Сильний документ. 3 квітня президент Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб підписали десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку (детальніше).

2. Президент Фінляндії: Немає жодної причини відправляти війська в Україну. У Фінляндії немає "жодної причини" відправляти свої війська на українську територію, адже їхній уряд здійснює підтримку всіма іншими можливими способами. Про це заявив президент країни Александр Стубб під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві (детальніше).

3. Зеленський: Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 000. Нам не потрібно набирати 500 000. Президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше (детальніше).

4. Фінляндія надає новий пакет військової допомоги для України на 188 млн євро – Стубб. Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги вартістю 188 млн євро. Про це заявив президент країни Александер Стубб (детальніше).

5. WSJ: Макрон намагався переконати Байдена та Шольца посилити стратегію щодо Росії. Не вийшло. У лютому президент Франції Емманюель Макрон намагався переконати американського лідера Джо Байдена та німецького канцлера Олафа Шольца змінити стратегію Заходу щодо підтримки України у її війні проти Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців, знайомих з питанням (детальніше).

6. The Guardian пише про плани знищити Кримський міст у 2024-му. ГУР: Це не нова інформація. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували інформацію британського видання The Guardian про те, що Сили оборони України планують знищити Кримський міст у першій половині 2024 року. Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що це не нова інформація, а міст – військова ціль, яка підлягає "знешкодженню" (детальніше).