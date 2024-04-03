Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 3 апреля

Договор о безопасности с Финляндией и новый пакет помощи для ВСУ, подготовка мобилизации еще 300 000 оккупантов и другие новости

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1. Украина и Финляндия подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Зеленский: Сильный документ. 3 апреля президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке (подробнее).

2. Президент Финляндии: Нет никакой причины посылать войска в Украину. У Финляндии нет "никакой причины" отправлять свои войска на украинскую территорию, так как их правительство осуществляет поддержку всеми другими возможными способами. Об этом заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве (подробнее).

3. Зеленский: Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 000. Нам не нужно набирать 500 000. Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 000 человек, а Украина не нуждается в призыве 500 000 бойцов, как это об этом говорилось ранее (подробнее).

4. Финляндия предоставляет новый пакет военной помощи для Украины на 188 млн евро – Стубб. Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи стоимостью 188 млн евро. Об этом заявил президент страны Александер Стубб (подробнее).

5. WSJ: Макрон пытался убедить Байдена и Шольца усилить стратегию насчет России. Не вышло. В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить американского лидера Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца изменить стратегию Запада по поддержке Украины в ее войне против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с вопросом (подробнее).

6. The Guardian пишет о планах уничтожить Крымский мост в 2024 году. ГУР: Это не новая информация. В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали информацию британского издания The Guardian о том, что Силы обороны Украины планируют уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года. Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что это не новая информация, а мост – военная цель, подлежащая "обезвреживанию" (подробнее).