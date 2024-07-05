Шість головних новин України та світу на 21:00 5 липня

Сунак оголосив про відставку, його замінив Кір Стармер; лейбористи перемогли на виборах у Британії, Віктор Орбан після Києва прибув до Москви та інше

Кір Стармер (Фото: ЕРА / ANDY RAIN)

1.Лейбористи виграли вибори до британського парламенту, Сунак визнав поразку. Консервативна партія чинного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака програла на дострокових парламентських виборах, більшість голосів отримала Лейбористська партія. Такими є попередні результати, які публікує BBC (детальніше).

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2. Орбан прилетів у Москву на зустріч із Путіним. Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви – там він зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив керівник пресслужби прем'єр-міністра Берталан Хаваші (детальніше).

3. Україна отримала третю систему ППО Patriot від Німеччини. Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини, повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у Х (детальніше).

4. Прем'єр Британії Сунак йде з посади після програшу своєї партії на виборах. Прем'єр-міністр Великої Британії від консерваторів Ріші Сунак залишає посаду після програшу його партії на виборах (детальніше).

5. Укренерго проведе "день без відключень" у кожній області та Києві. З 9 до 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, інформує Укренерго (детальніше).

6. У Британії офіційно новий прем'єр – лейборист Кір Стармер. Лідер партії лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії, повідомив акаунт британської королівської родини у X (детальніше).

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