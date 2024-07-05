Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 5 июля

Сунак объявил об отставке, его заменил Кир Стармер; лейбористы победили на выборах в Британии, Виктор Орбан после Киева прибыл в Москву и другое

Кир Стармер (Фото: ЕРА / ANDY RAIN)

1. Лейбористы выиграли выборы в британский парламент, Сунак признал поражение. Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на досрочных парламентских выборах, большинство голосов получила Лейбористская партия. Таковы предварительные результаты, которые публикует BBC (подробнее).

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2. Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву – там он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил руководитель пресс-службы премьер-министра Берталан Хаваши (подробнее).

3. Украина получила третью систему ПВО Patriot от Германии. Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot из Германии, сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в Х (подробнее).

4. Премьер Британии Сунак уходит с поста после проигрыша своей партии на выборах. Премьер-министр Великобритании от консерваторов Риши Сунак покидает пост после проигрыша его партии на выборах (подробнее).

5. Укрэнерго проведет "день без отключений" в каждой области и Киеве. С 9 до 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, информирует Укрэнерго (подробнее).

6. В Британии официально новый премьер – лейборист Кир Стармер. Лидер партии лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании, сообщил аккаунт британской королевской семьи в X (подробнее).

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