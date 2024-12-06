Шість головних новин України та світу на 21:00 6 грудня

Росія атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг, у Раді двоє нових нардепів та інші новини за 6 грудня

Наслідки удару РФ по Запоріжжю (Фото: Іван Федоров/Telegram)

1. Росія ударом по Запоріжжю вбила дев'ятьох людей, вирує пожежа – фото, відео. Ввечері 6 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, вбивши дев'ятьох і поранивши 19 людей.

2. Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу – двоє загиблих, серед постраждалих дитина. Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули двоє. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

3. У Румунії скасували результати першого туру виборів президента на тлі втручання Росії. У п'ятницю судді Конституційного суду Румунії ухвалили рішення про скасування результатів першого туру виборів президента. Про це повідомляє телеканал Antena 3 CNN.

4. Першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло" передали українським захисникам – фото та характеристики. Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло". Про це повідомила державна агенція Укрінформ та опублікувала відповідні фото.

5. Міноборони пообіцяло звільнити начальника Нацакадемії імені Сагайдачного. Готується наказ про звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у Верховній Раді, передає нардепка Юлія Яцик.

6. Двоє нових нардепів склали присягу у Верховній Раді. Так, офіційно народною депутаткою стала Таміла Ташева, також присягу депутата Верховної Ради склав Богдан Лукашук.

Читайте також

Скільки ФОП платитимуть податків у 2025 році

Режисер Крістоф Оноре про фільм "Мій Марчелло" з Катрін Деньов та К’ярою Мастроянні

Без людей буде хаос. Корпусна система та нові командувачі – які зміни чекають на ЗСУ