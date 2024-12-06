Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 6 декабря

Россия атаковала Запорожье и Кривой Рог, в Раде два новых нардепа и другие новости за 6 декабря

Последствия удара РФ по Запорожью (Фото: Иван Федоров/Telegram)

1. Россия ударом по Запорожью убила девять человек, бушует пожар – фото, видео. Вечером 6 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, убив девять и ранив 19 человек.

2. Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу – двое погибших, среди пострадавших ребенок. Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу, в результате чего погибли двое. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

3. В Румынии отменили результаты первого тура выборов президента на фоне вмешательства России. В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об отмене результатов первого тура выборов президента. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.

4. Первую партию новейших ракет-дронов "Пекло" передали украинским защитникам – фото и характеристики. Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Об этом сообщило государственное агентство Укринформ и опубликовало соответствующие фото.

5. Минобороны пообещало уволить начальника Нацакадемии имени Сагайдачного. Готовится приказ об увольнении начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в Верховной Раде, передает нардеп Юлия Яцик.

6. Двое новых нардепов приняли присягу в Верховной Раде. Так, официально народным депутатом стала Тамила Ташева, также присягу депутата Верховной Рады принял Богдан Лукашук.

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