Шість головних новин України та світу на 21:00 7 лютого

Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня, в Умєрова два нові заступники та інші новини за 7 лютого

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

1. Трамп припускає зустріч із Зеленським наступного тижня. Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня.

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2. Земельна корупція в Києві. ВАКС обрав запобіжні заходи столичним чиновникам. Вищий антикорупційний суд 7 лютого почав обирати запобіжні заходи підозрюваним у справі щодо заволодіння землею у Києві. За повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд арештував члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинного депутата Київської міськради.

3. Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: трьом обвинуваченим дали по шість років тюрми. У Закарпатській області троє обвинувачених у справі про сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною у 2021 році отримали по шість років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

4. Умєров отримав двох нових заступників – Мойсюка та Чуркіна. Кабінет міністрів 7 лютого призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

5. Келлог оцінив санкції проти Росії на "три з 10" і заявив про готовність Трампа їх подвоїти. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб покласти край її війні проти України. Про це в коментарі New York Post повідомив спецпредставник американського президента з питань України та Росії Кіт Келлог.

6. Мін'юст США розпустив групу з пошуку активів російських олігархів. Міністерство юстиції Сполучених Штатів розпускає зусилля, розпочаті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, спрямовані на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля. Про це повідомило агентство Reuters.

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