Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 7 февраля

Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе, у Умерова два новых заместителя и другие новости за 7 февраля

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

1. Трамп предполагает встречу с Зеленским на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.

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2. Земельная коррупция в Киеве. ВАКС избрал меры пресечения столичным чиновникам. Высший антикоррупционный суд 7 февраля начал избирать меры пресечения подозреваемым по делу о завладении землей в Киеве. По сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд арестовал члена постоянной комиссии Киевского горсовета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям – действующего депутата Киевского горсовета.

3. Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: трем обвиняемым дали по шесть лет тюрьмы. В Закарпатской области трое обвиняемых по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой в 2021 году получили по шесть лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

4. Умеров получил двух новых заместителей – Мойсюка и Чуркина. Кабинет министров 7 февраля назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

5. Келлог оценил санкции против России на "три из 10" и заявил о готовности Трампа их удвоить. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы положить конец ее войне против Украины. Об этом в комментарии New York Post сообщил спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог.

6. Минюст США распустил группу по поиску активов российских олигархов. Министерство юстиции Соединенных Штатов распускает усилия, предпринятые после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, направленные на применение санкций против олигархов, близких к Кремлю. Об этом сообщило агентство Reuters.

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