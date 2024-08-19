Шість головних новин України та світу на 22:00 19 серпня
- Зеленський: У Курській області Україна контролює понад 1250 кв. км та 92 населені пункти. У Курській області Росії українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти, повідомив президент Володимир Зеленський. Він назвав цю операцію "найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону" (детальніше).
- Покровська МВА: У жителів міста є тиждень-два, щоб евакуюватися. З Покровська у Донецькій області щодня евакуюються 500-600 осіб. З огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію, повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк (детальніше).
- "Рішення необхідне та неминуче". У Покровській громаді оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Влада розпочала примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади Донеччини, повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін. У громаді досі мешкають понад 53 000 громадян, серед них 4000 дітей, проте "за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини й на це слід реагувати належним чином", зазначив посадовець (детальніше).
- Німеччина передає Україні ще одну систему ППО IRIS-T та іншу зброю: повний список. Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T, йдеться на сайті Міноборони країни (детальніше).
- "Вперше в історії". У Зеленського підтвердили: індійський прем'єр Моді їде до України. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну 23 серпня – це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до країни, повідомив Офіс президента Зеленського. ОП анонсує переговори між лідерами під час візиту – вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці (детальніше).
- З початку великої війни армія РФ побіднішала на 600 000 осіб: ЗСУ оновили дані. З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 600 000 російських окупантів, свідчать дані Генерального штабу ЗСУ. Також Сили оборони позбавили Росію 8513 танків,
16 495 бойових бронемашин та17 104 артилерійських систем (детальніше).
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