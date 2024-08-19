Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 19 августа
- Зеленский: В Курской области Украина контролирует более 1250 кв. км и 92 населенных пункта. В Курской области России украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта, сообщил президент Владимир Зеленский. Он назвал эту операцию "наибольшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена" (подробнее).
- Покровская ГВА: У жителей города есть неделя-две, чтобы эвакуироваться. Из Покровска в Донецкой области ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию, сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк (подробнее).
- "Решение необходимое и неизбежное". В Покровской громаде объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской громады Донецкой области, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. В громаде до сих пор проживают более 53 000 человек, среди них 4000 детей, однако "за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровску и на это следует реагировать должным образом", отметил чиновник (подробнее).
- Германия передает Украине еще одну систему ПВО IRIS-T и другое оружие: полный список. Правительство Германии передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошла, в частности, система противовоздушной обороны IRIS-T, говорится на сайте Минобороны страны (подробнее).
- "Впервые в истории". У Зеленского подтвердили: индийский премьер Моди едет в Украину. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину 23 августа – это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в страну, сообщил Офис президента Зеленского. ОП анонсирует переговоры между лидерами во время визита – они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества (подробнее).
- С начала большой войны армия РФ обеднела на 600 000 человек: ВСУ обновили данные. С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали более 600 000 российских оккупантов, свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ. Также Силы обороны лишили Россию 8513 танков,
16 495 боевых бронемашин и17 104 артиллерийских систем (подробнее).
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