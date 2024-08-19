Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 19 августа
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
  1. Зеленский: В Курской области Украина контролирует более 1250 кв. км и 92 населенных пункта. В Курской области России украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта, сообщил президент Владимир Зеленский. Он назвал эту операцию "наибольшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена" (подробнее).
  2. Покровская ГВА: У жителей города есть неделя-две, чтобы эвакуироваться. Из Покровска в Донецкой области ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию, сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк (подробнее).
  3. "Решение необходимое и неизбежное". В Покровской громаде объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской громады Донецкой области, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. В громаде до сих пор проживают более 53 000 человек, среди них 4000 детей, однако "за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровску и на это следует реагировать должным образом", отметил чиновник (подробнее).
  4. Германия передает Украине еще одну систему ПВО IRIS-T и другое оружие: полный список. Правительство Германии передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошла, в частности, система противовоздушной обороны IRIS-T, говорится на сайте Минобороны страны (подробнее).
  5. "Впервые в истории". У Зеленского подтвердили: индийский премьер Моди едет в Украину. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину 23 августа – это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в страну, сообщил Офис президента Зеленского. ОП анонсирует переговоры между лидерами во время визита – они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества (подробнее).
  6. С начала большой войны армия РФ обеднела на 600 000 человек: ВСУ обновили данные. С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали более 600 000 российских оккупантов, свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ. Также Силы обороны лишили Россию 8513 танков, 16 495 боевых бронемашин и 17 104 артиллерийских систем (подробнее).

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