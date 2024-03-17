Шість головних новин України та світу на 23:00 17 березня

У Росії пройшли "вибори" диктатора Володимира Путіна, помер політик Геннадій Москаль, СБУ вдарила по черговому НПЗ у Росії

Володимир Путін (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

1. Український політик Геннадій Москаль помер у неділю, 17 березня, на 74-му році життя. Він боровся із тривалою хворобою. Був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка та критиком Володимира Зеленського (докладніше).

2. Бєлгородська область. Повстанці звільнили ще одне селище від армії Росії — фото та карта. Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ. Обмежена спеціальна операція добровольчих сил біля Росії триває (докладніше).

3. У Придністров'ї заявили про удар дрона-камікадзе по військовій частині в Тирасполі. У Бюро реінтеграції Молдови назвали повідомлення про атаку "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні" і наголосили, що не можуть підтвердити інцидент (докладніше).

4. США: У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію. Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні терміново потрібне продовження військової допомоги США, оскільки у Сил оборони закінчуються боєприпаси (докладніше).

5. Вночі відбулася масштабна атака дронів на Росію. Горів Слов'янський НПЗ – відео. Це вже 12-й нафтопереробний завод, який останнім часом атакували безпілотники СБУ. Удар був успішним – "зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які були основною ціллю" (докладніше).

6. Путіну намалювали майже 90% на "виборах". Зеленський: Хоче правити вічно, потрібна Гаага. Диктатор Володимир Путін набирає майже 90% "голосів" на фейкових "виборах" у Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це "імітацією" і заявив, що господар Кремля має закінчити в Гаазькому трибуналі (докладніше).

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