Владимир Путин (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

1. Украинский политик Геннадий Москаль скончался в воскресенье, 17 марта, на 74-м году жизни. Он боролся с продолжительной болезнью. Был соратником президентов Петра Порошенко и Виктора Ющенко и критиком Владимира Зеленского (подробнее).

2. Белгородская область. Повстанцы освободили еще один поселок от армии России — фото и карта. Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон освободили от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ. Ограниченная специальна операция добровольческих сил на территории России продолжается (подробнее).

3. В Приднестровье заявили об ударе дрона-камикадзе по воинской части в Тирасполе. В Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об атаке "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе" и подчеркнули, что не могут подтвердить инцидент (подробнее).

4. США: У ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы, они отступают на вторую и третью линию. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продолжение военной помощи США, так как у Сил обороны заканчиваются боеприпасы (подробнее).

5. Ночью произошла масштабная атака дронов на Россию. Горел Славянский НПЗ – видео. Это уже 12-й нефтеперерабатывающий завод, который за последнее время атаковали беспилотники СБУ. Удар был успешным – "зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые были основной целью" (подробнее).

6. Путину нарисовали почти 90% на "выборах". Зеленский: Хочет править вечно, нужна Гаага. Диктатор Владимир Путин набирает почти 90% "голосов" на фейковых "выборах" в России. Президент Владимир Зеленский назвал это "имитацией" и заявил, что хозяин Кремля должен закончит в Гаагском трибунале (подробнее).

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