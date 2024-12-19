Шість головних новин України та світу на 23:00 19 грудня
- "Просто відморозки". Зеленський відповів на погрозу Путіна вдарити "Орєшніком" по Києву. Президент Володимир Зеленський назвав "відморозками" російського диктатора Володимира Путіна та його спільників після пропозиції провести "високотехнологічну дуель". Український лідер висловився щодо цього на пресконференції у Брюсселі.
- Рада з другої спроби відкликала Бойка з комітету з прав людини. Верховна Рада на засіданні 19 грудня проголосувала за відкликання колишнього співголови забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
- Підтримка ППО та F-16 – Данія оголосила про нову допомогу Україні на понад $292 млн. Данія надає Україні понад $292 млн військової допомоги на посилення протиповітряної оборони та підтримку потенціалу винищувачів F-16. Про це повідомило Міністерство оборони королівства.
- Центр при РНБО: У Мурманську стався вибух в районі бази Північного флоту Росії. У російському Мурманську стався вибух у районі бази Північного флоту. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
- Дронами та ракетами. СБУ та ВМС атакували нафтопереробний завод у Росії. Ураження нафтопереробного заводу у російському місті Новошахтинськ Ростовської області є спільною спецоперацією Служби безпеки України та Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
- У парламенті окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, його колега поранений. У будівлі парламенту у тимчасово окупованій Абхазії відбулася стрілянина, внаслідок якої загинув депутат Вахтанг Голандзія, опозиціонер Кан Кварчія поранений. Про це пише Ехо Кавказу.
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