Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 19 декабря
- "Просто отморозки". Зеленский ответил на угрозу Путина ударить "Орешником" по Киеву. Президент Владимир Зеленский назвал "отморозками" российского диктатора Владимира Путина и его подельников после предложения провести "высокотехнологичную дуэль". Украинский лидер высказался по этому поводу на пресс-конференции в Брюсселе.
- Рада со второй попытки отозвала Бойко из комитета по правам человека. Верховная Рада на заседании 19 декабря проголосовала за отзыв бывшего сопредседателя запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
- Поддержка ПВО и F-16 – Дания объявила о новой помощи Украине более чем на $292 млн. Дания предоставляет Украине более $292 млн военной помощи на усиление противовоздушной обороны и поддержку потенциала истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.
- Центр при СНБО: В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота России. В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
- Дронами и ракетами. СБУ и ВМС атаковали нефтеперерабатывающий завод в России. Поражение нефтеперерабатывающего завода в российском городе Новошахтинске Ростовской области является совместной спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
- В парламенте оккупированной Абхазии произошла стрельба: погиб депутат, его коллега ранен. В здании парламента во временно оккупированной Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голландия, оппозиционер Кан Кварчия ранен. Об этом пишет Эхо Кавказа.
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