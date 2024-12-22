Шість головних новин України та світу на 23:00 22 грудня
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик (Фото: DAZN)
  1. Усик повторно переміг Ф'юрі рішенням суддів та захистив титули чемпіона світу. У ніч на 22 грудня відбувся історичний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Бій-реванш закінчився перемогою Усика.
  2. Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав до Путіна до Москви – відео. Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо 22 грудня прибув до Росії та зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ресурси, зокрема й пресслужба Кремля.
  3. Трамп заявив, що Путін чекає на зустріч з ним для обговорення війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін чекає "якнайшвидше" зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це республіканець заявив на AmericaFest у штаті Арізона 22 грудня.
  4. Не працюють підприємства, установи та школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані. В Ірані почалася масштабна енергетична криза — як наслідок, урядові установи в країні закриті або працюють за скороченим графіком, а школи та коледжі перейшли на онлайн-навчання. Про це пише The New York Times.
  5. Зеленський намітив основні завдання українських дипломатів на 2025 рік. Президент Володимир Зеленський окреслив головні цілі для української дипломатії на 2025 рік. Серед них посилення взаємодії з ключовими союзниками, подальша робота над євро- та північноатлантичною інтеграцією України, а також налагодження системної роботи з досягнення миру. Відповідну заяву глава держави зробив у День дипломата.
  6. В Орловській області заявили про нову атаку на "Сталевого коня" – відео. У ніч на 22 грудня безпілотники атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Сталевий кінь" в Орловській області РФ, повідомила місцева влада. Енергооб'єкт уже вражав минулого тижня.

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