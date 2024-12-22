Шість головних новин України та світу на 23:00 22 грудня
- Усик повторно переміг Ф'юрі рішенням суддів та захистив титули чемпіона світу. У ніч на 22 грудня відбувся історичний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Бій-реванш закінчився перемогою Усика.
- Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав до Путіна до Москви – відео. Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо 22 грудня прибув до Росії та зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ресурси, зокрема й пресслужба Кремля.
- Трамп заявив, що Путін чекає на зустріч з ним для обговорення війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін чекає "якнайшвидше" зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це республіканець заявив на AmericaFest у штаті Арізона 22 грудня.
- Не працюють підприємства, установи та школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані. В Ірані почалася масштабна енергетична криза — як наслідок, урядові установи в країні закриті або працюють за скороченим графіком, а школи та коледжі перейшли на онлайн-навчання. Про це пише The New York Times.
- Зеленський намітив основні завдання українських дипломатів на 2025 рік. Президент Володимир Зеленський окреслив головні цілі для української дипломатії на 2025 рік. Серед них посилення взаємодії з ключовими союзниками, подальша робота над євро- та північноатлантичною інтеграцією України, а також налагодження системної роботи з досягнення миру. Відповідну заяву глава держави зробив у День дипломата.
- В Орловській області заявили про нову атаку на "Сталевого коня" – відео. У ніч на 22 грудня безпілотники атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "Сталевий кінь" в Орловській області РФ, повідомила місцева влада. Енергооб'єкт уже вражав минулого тижня.
Читайте також тексти дня:
Королі савани, небезпечний Крейвен та поїздка, з якої немає повернення: три кіноновинки тижня
Новорічний Харків: чотири кілометри ілюмінації та головна ялинка у метро: фото
Повний джинглбелз. Звідки береться ненависть до різдвяної музики?
Смак Різдва з усього світу: від панетоне та штолена до маринованого оселедця