Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 22 декабря
Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото: DAZN)
  1. Усик повторно победил Фьюри решением судей и защитил титулы чемпиона мира. В ночь на 22 декабря состоялся исторический поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой-реванш закончился победой Усика.
  2. Премьер Словакии Фицо приехал к Путин в Москву – видео. Премьер-министр Словакии Роберто Фицо 22 декабря прибыл в Россию и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы, в том числе и пресс-служба Кремля.
  3. Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для обсуждения войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин ждет "как можно скорее" встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом республиканец заявил на AmericaFest в штате Аризона 22 декабря.
  4. Не работают предприятия, учреждения и школы. NYT рассказало об энергокризисе в Иране. В Иране начался масштабный энергетический кризис — как следствие, правительственные учреждения в стране закрыты или работают по сокращенному графику, а школы и колледжи перешли на онлайн-обучение. Об этом пишет The New York Times.
  5. Зеленский наметил основные задачи для украинских дипломатов на 2025 год. Президент Владимир Зеленский обозначил главные цели для украинской дипломатии на 2025 год. Среди них усиление взаимодействия с ключевыми союзниками, дальнейшая работа над евро- и североатлантической интеграцией Украины, а также налаживание системной работы по достижению мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в День дипломата.
  6. В Орловской области заявили о новой атаке на "Стального коня" – видео. В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ, сообщили местные власти. Энергообъект уже поражался на прошлой неделе.

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