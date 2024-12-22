Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 22 декабря
- Усик повторно победил Фьюри решением судей и защитил титулы чемпиона мира. В ночь на 22 декабря состоялся исторический поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой-реванш закончился победой Усика.
- Премьер Словакии Фицо приехал к Путин в Москву – видео. Премьер-министр Словакии Роберто Фицо 22 декабря прибыл в Россию и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы, в том числе и пресс-служба Кремля.
- Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для обсуждения войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин ждет "как можно скорее" встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом республиканец заявил на AmericaFest в штате Аризона 22 декабря.
- Не работают предприятия, учреждения и школы. NYT рассказало об энергокризисе в Иране. В Иране начался масштабный энергетический кризис — как следствие, правительственные учреждения в стране закрыты или работают по сокращенному графику, а школы и колледжи перешли на онлайн-обучение. Об этом пишет The New York Times.
- Зеленский наметил основные задачи для украинских дипломатов на 2025 год. Президент Владимир Зеленский обозначил главные цели для украинской дипломатии на 2025 год. Среди них усиление взаимодействия с ключевыми союзниками, дальнейшая работа над евро- и североатлантической интеграцией Украины, а также налаживание системной работы по достижению мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в День дипломата.
- В Орловской области заявили о новой атаке на "Стального коня" – видео. В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ, сообщили местные власти. Энергообъект уже поражался на прошлой неделе.
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