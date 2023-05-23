Шольц впевнений: Україна стане членом Євросоюзу після війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що одразу після перемоги над Росією Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Його слова цитує Die Welt.

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"Гірка глава в історії нашого континенту, яку створив Володимир Путін у своєму імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена", – сказав він.

Глава німецького уряду також зазначив, що правляча партія соціал-демократів, зокрема, має чітко стати на бік України, адже "саме завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта в Європі сьогодні діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення".

"Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням дотримуємося всіх цих принципів", – наголосив він.

3 квітня 2023 року у Єврокомісії повідомили, що рекомендуватимуть розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

26 квітня президент Італії Маттарелла заявив, що країна підтримує приєднання України до ЄС "у найкоротші терміни".

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