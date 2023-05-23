Шольц уверен: Украина станет членом Евросоюза после войны

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что сразу после победы над Россией, Украина станет полноправным членом Евросоюза. Его слова цитирует Die Welt.

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"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз как полноправный член", – сказал он.

Глава немецкого правительства также отметил, что правящая партия социал-демократов, в частности, должна четко встать на сторону Украины, ведь "именно благодаря политике бывшего канцлера Вилли Брандта в Европе сегодня действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение".

"Мы, социал-демократы, с глубоким убеждением придерживаемся всех этих принципов", – подчеркнул он.

3 апреля 2023 года в Еврокомиссии сообщили, что будут рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

26 апреля президент Италии Маттарелла заявил, что страна поддерживает присоединение Украины к ЕС "в кратчайшие сроки".

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