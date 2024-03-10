Сікорський – папі Франциску: Може, краще Путін набереться мужності й забереться з України?
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву папи римського Франциска, який порадив Україні "набратися мужності, щоб підняти білий прапор". Глава польської дипломатії заявив, що понтифіку краще було б звернутися до російського диктатора Володимира Путіна, щоб той "набрався мужності вивести війська з України".
"Як щодо того, щоб для рівноваги заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир одразу настав би без потреби в переговорах", – написав Сікорський.
Раніше на заяву папи римського відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він заявив, що "зло має капітулювати".
Вчора понтифік заявив, що Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.
Пізніше начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що папа римський в жодному разі не мав на увазі капітуляцію України.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- У серпні 2023-го Франциск почав хвалити російський імперіалізм, хоча потім і визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульовані".
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