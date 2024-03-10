Сікорський – папі Франциску: Може, краще Путін набереться мужності й забереться з України?

Глава МЗС Польщі відреагував на вчорашню заяву папи римського, який закликав Україну до мирних переговорів і "білого прапора"

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву папи римського Франциска, який порадив Україні "набратися мужності, щоб підняти білий прапор". Глава польської дипломатії заявив, що понтифіку краще було б звернутися до російського диктатора Володимира Путіна, щоб той "набрався мужності вивести війська з України".

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"Як щодо того, щоб для рівноваги заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир одразу настав би без потреби в переговорах", – написав Сікорський.

Раніше на заяву папи римського відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він заявив, що "зло має капітулювати".

Вчора понтифік заявив, що Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

Пізніше начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що папа римський в жодному разі не мав на увазі капітуляцію України.

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