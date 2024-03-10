Президент Латвії – Папі Римському: Не можна капітулювати перед злом. Воно має програти
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи заяву Папи Римського Франциска про білий прапор та Україну, заявив, що "зло має капітулювати". Про це він написав у X (Twitter).
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Вчора понтифік заявив, що Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.
Пізніше начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Римський в жодному разі не мав на увазі капітуляцію України.
Своєю чергою, Рінкевичс написав: "Мій недільний ранковий висновок: не можна капітулювати перед злом, потрібно боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало".
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- У серпні 2023-го Франциск почав хвалити російський імперіалізм, хоча потім і визнав, що його заяви про "велику" Росію були "погано сформульовані".
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