Президент Латвії – Папі Римському: Не можна капітулювати перед злом. Воно має програти

Едгарс Рінкевичс відреагував на заяву Папи Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор"

Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи заяву Папи Римського Франциска про білий прапор та Україну, заявив, що "зло має капітулювати". Про це він написав у X (Twitter).

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Вчора понтифік заявив, що Україна повинна мати "мужність", аби підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

Пізніше начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Римський в жодному разі не мав на увазі капітуляцію України.

Своєю чергою, Рінкевичс написав: "Мій недільний ранковий висновок: не можна капітулювати перед злом, потрібно боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало".

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