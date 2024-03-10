Президент Латвии – Папе Римскому: Нельзя капитулировать перед злом. Оно должно проиграть
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя заявление Папы Римского Франциска о белом флаге и Украине, заявил, что "зло должно капитулировать". Об этом он написал в X (Twitter).
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Вчера понтифик заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.
Позже начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Римский ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Украины.
В свою очередь, Ринкевичс написал: "Мой воскресный утренний вывод: нельзя капитулировать перед злом, нужно бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало".
- В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
- В августе 2023-го Франциск начал хвалить российский империализм, хотя потом и признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы".
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