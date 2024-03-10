Президент Латвии – Папе Римскому: Нельзя капитулировать перед злом. Оно должно проиграть

Эдгарс Ринкевичс отреагировал на заявление Папы Римского Франциска, заявившего, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг"

Эдгарс Ринкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя заявление Папы Римского Франциска о белом флаге и Украине, заявил, что "зло должно капитулировать". Об этом он написал в X (Twitter).

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Вчера понтифик заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

Позже начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Римский ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Украины.

В свою очередь, Ринкевичс написал: "Мой воскресный утренний вывод: нельзя капитулировать перед злом, нужно бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало".

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