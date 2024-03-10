Сикорский – папе Франциску: Может, лучше Путин наберется мужества и уберется из Украины?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление папы римского Франциска, посоветовавшего Украине "набраться мужества, чтобы поднять белый флаг". Глава польской дипломатии заявил, что понтифику лучше было бы обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину чтобы тот "набрался мужества вывести войска из Украины".
"Как насчет того, чтобы для равновесия поощрить Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир сразу же настал бы без переговоров", – написал Сикорский.
Ранее на заявление папы римского отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он заявил, что "зло должно капитулировать".
Вчера понтифик заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.
Позже начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни пояснил, что Папа Римский ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Украины.
- В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".
- В августе 2023-го Франциск начал хвалить российский империализм, хотя потом и признал, что его заявления о "великой" России были "плохо сформулированы".
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