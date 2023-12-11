Сім головних новин України та світу на 19:00 11 грудня

Ракетний удар окупантів по Києву, допомога від Британії, кадри з місця ліквідації зрадника Киви, криміналізація контрабанди та інші новини

Київ (Фото: Unsplash)

1. Київ. Росія випустила вісім балістичних ракет, працювала ППО, є постраждалі — деталі. Російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву під ранок 11 грудня. Військові повідомили, що протиповітряна оборона збила вісім балістичних ракет, які летіли на столицю. Начальник військової адміністрації Києва написав, що уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі – постраждало четверо людей (детальніше).

2. Британія передасть Україні військові кораблі класу Sandown у рамках нової коаліції. Військово-морські сили ЗСУ отримають від флоту Великої Британії два тральники-шукачі мін класу Sandown, повідомили в Міноборони країни. Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Окрім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння (детальніше).

3. Вбивство Киви. Джерело в СБУ поділилося фото та відео з тілом колаборанта після ліквідації. Співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України поділився знімками та відео з місця ліквідації колабораціоніста Іллі Киви, якого було вбито у Підмосков'ї 6 грудня. За словами джерела, спецоперація СБУ готувалася тривалий час і була успішно реалізована (детальніше).

4. З 1 січня повертається кримінальна відповідальність за контрабанду. Верховна Рада прийняла в цілому Закон щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів почне діяти з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року (детальніше).

5. Польща розблокувала найбільший вантажний пункт пропуску на кордоні з Україною. Польща розблокувала найбільший вантажний пункт пропуску з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він зазначив, що завершенню блокади передували десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. За інформацією Державної митної служби, на в'їзд в Україну через Ягодин очікують близько 1000 вантажівок, стільки ж – на виїзд. Половина з них – в електронній черзі (детальніше).

6. У центрі Києва стався обвал стіни під час ремонтних робіт: один загиблий – фото. У Печерському районі Києва під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал, унаслідок чого загинув чоловік. За даними КМВА, ще один чоловік травмований в результаті обвалу, його госпіталізовано (детальніше).

7. Жеваго через борги втратив ТЕЦ у Білій Церкві. Новий власник – міська рада. Білоцерківська міська рада на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Національний банк забрав у Костянтина Жеваго за борги. Про це повідомляється в державному реєстрі речових прав (детальніше).

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