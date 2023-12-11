Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 декабря

Ракетный удар оккупантов по Киеву, помощь от Британии, кадры с места ликвидации предателя Кивы, криминализация контрабанды и другие новости

Киев (Фото: Unsplash)

1. Киев. Россия выпустила восемь баллистических ракет, работала ПВО, есть пострадавшие – детали. Российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву под утро 11 декабря. Военные сообщили, что противовоздушная оборона сбила восемь баллистических ракет, летевших на столицу. Начальник военной администрации Киева написал, что обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе – пострадали четыре человека (подробнее).

2. Британия передаст Украине военные корабли класса Sandown в рамках новой коалиции. Военно-морские силы ВСУ получат от флота Великобритании два тральщика-искателя мин класса Sandown, сообщили в Минобороны страны. Суда оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин. Кроме того, они имеют зенитное и противолодочное вооружение (подробнее).

3. Убийство Кивы. Источник в СБУ поделился фото и видео с телом коллаборанта после ликвидации. Собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины поделился снимками и видео с места ликвидации коллаборациониста Ильи Кивы, убитого в Подмосковье 6 декабря. По словам источника, спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована (подробнее).

4. С 1 января возвращается уголовная ответственность за контрабанду. Верховная Рада приняла в целом закон о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. Введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров начнет действовать с 1 января 2024 года, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года (подробнее).

5. Польша разблокировала самый большой грузовой пункт пропуска на границе с Украиной. Польша разблокировала крупнейший грузовой пункт пропуска с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил, что завершению блокады предшествовали десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. По информации Государственной таможенной службы, въезда в Украину через Ягодин ожидают около 1000 грузовиков, столько же – выезда. Половина из них – в электронной очереди (подробнее).

6. В центре Киева произошел обвал стены во время ремонтных работ: один погибший – фото. В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал, в результате чего погиб мужчина. По данным КГВА, еще один человек травмирован в результате обвала, он госпитализирован (подробнее).

7. Жеваго из-за долгов потерял ТЭЦ в Белой Церкви. Новый собственник – городской совет. Белоцерковский городской совет в начале декабря выкупил единственный имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, которую Национальный банк забрал у Константина Жеваго за долги. Об этом сообщается в государственном реестре имущественных прав (подробнее).

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