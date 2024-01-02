Сім головних новин України та світу на 19:00 2 січня

Росія здійснила ще один масований обстріл; у Південній Кореї порізали горло лідеру опозиції, нова інформація про новий законопроєкт про мобілізацію

Харків (Фото: ДСНС)

1. Залужний: РФ вдарила по Україні 10 "Кинджалами" та 73 крилатими ракетами. ППО збила 72 цілі. Російські окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Вибухи лунали в Києві та Харкові, п'ятеро людей загинули та 120 постраждали (детальніше).



2. Польща підіймала в небо бойову авіацію під час масованого удару Росії по Україні. Поляки заявляють, що для забезпечення безпеки повітряного простору країни під час обстрілу України росіянами було піднято чотири винищувачі F-16, а також літак-заправник союзників (детальніше).

3. Літак Japan Airlines загорівся під час приземлення в аеропорту Токіо – відео. Літак A350 японської авіакомпанії Japan Airlines загорівся під час приземлення в токійському аеропорту Ханеда, є загиблі (детальніше).

4. Франція змінить тактику постачання зброї. Посол: Метою є виробництво в Україні. За словами французького посла в Україні, країна планує постачати військову техніку з акцентом на те, щоб виробляти її в Україні, а не лише шляхом закупівель (детальніше).



5. У Південній Кореї порізали горло лідеру опозиційної партії, він ушпиталений – фото. На опублікованих фото видно, як політик лежить на землі з заплющеними очима, а очевидці притискають до його шиї декілька хусток (детальніше).



6. В американському Нью-Йорку пролунали вибухи, місцеві відчули струс землі – NBC New York. У другий день 2024 року на трьох островах Нью-Йорка пролунали вибухи, після чого місцеві жителі повідомили про "струс землі" (детальніше).

7. Мобілізація. У Раді заявили, що цього тижня буде компромісний варіант законопроєкту. Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що до нового законопроєкту про мобілізацію цього тижня вноситимуть зміни, які враховуватимуть, зокрема, зауваження від омбудсмена (детальніше).

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