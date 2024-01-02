Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 января

Россия произвела еще один массированный обстрел; в Южной Корее порезали горло лидеру оппозиции, новая информация о новом законопроекте о мобилизации

Харьков (Фото: ГСЧС)

1. Залужный: РФ ударила по Украине 10 "Кинжалами" и 73 крылатыми ракетами. ПВО сбила 72 цели. Российские оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Взрывы раздавались в Киеве и Харькове, пять человек погибли и 120 пострадали (подробнее).



2. Польша поднимала в небо боевую авиацию во время массированного удара России по Украине. Поляки заявляют, что для обеспечения безопасности воздушного пространства страны при обстреле Украины россиянами были подняты четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик союзников (подробнее).

3. Самолет Japan Airlines загорелся во время приземления в аэропорту Токио – видео. Самолет A350 японской авиакомпании Japan Airlines загорелся во время приземления в токийском аэропорту Ханеда, есть погибшие (подробнее).

4. Франция изменит тактику поставок оружия. Посол: Целью является производство в Украине. По словам французского посла в Украине, страна планирует поставлять военную технику с акцентом на то, чтобы производить ее в Украине, а не только путем закупок (подробнее).



5. В Южной Корее порезали горло лидеру оппозиционной партии, он госпитализирован – фото. На опубликованных фото видно, как политик лежит на земле с закрытыми глазами, а очевидцы прижимают к его шее несколько платков (подробнее).



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