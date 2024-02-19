Вісім головних новин України та світу на 21:00 19 лютого

ЗСУ знищили Су-34 та Су-35С окупантів, протести польських фермерів на кордоні, у Запоріжжі викрито на хабарі трьох посадовців та інші новини

Російський су-35с (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

1. ЗСУ збили літаки Су-34 та Су-35С, які бомбили позиції. У мережі пишуть, що біля Маріуполя. Вранці 19 лютого українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. За його словами, збиті літаки завдавали ударів керованими авіаційними бомбами по позиціях ЗСУ (детальніше).

2. 110 ОМБр про "Зеніт" та розстріл полонених: Військові отримали наказ зберегти свої життя. У 110-й бригаді повідомили що декількох важкопоранених і загиблих не вдалось евакуювати під час відходу військових з позиції "Зеніт" в Авдіївці. Крім того, військові зазначили, що була домовленість із російською стороною щодо здачі в полон, евакуації поранених українських бійців і подальшого обміну, а про те, що ворог розстріляв військових - дізналися з російських ресурсів (детальніше).

3. Останній український батальйон вийшов без втрат з Авдіївського коксохіму: деталі від бійця 47-ї. Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади повідомили, що після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. За їхніми даними – вдалося вибратися без втрат. У бригаді наголосили, що командування зробило все можливе, аби вберегти українських воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку (детальніше).

4. Мобілізація. Командувач Сухопутних військ обіцяє підготовку та екіпірування для всіх. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк пообіцяв підготовку та екіпірування для всіх мобілізованих українців. За його словами, жоден призваний не потрапить на фронт без підготовки та спорядження. Він наголосив, що Міністерство оборони працює над цим питанням (детальніше).

5. Польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Україна вимагає реакції влади Польщі. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові переговори з Яцеком Сєвєрою, головою Бюро нацбезпеки Польщі, після того як у соцмережах в неділю з'явилися повідомлення про те, що польські фермери почали заважати проїзду не лише вантажного транспорту, але й пасажирського (детальніше).

6. ГУР підтвердило смерть в Іспанії російського пілота Кузьмінова. В Іспанії загинув колишній російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який у межах спецоперації української воєнної розвідки "Синиця" перегнав Україні гелікоптер Мі-8 окупантів. Спочатку інформацію про його вбивство поширили проросійські пропагандисти. Місцеві ЗМІ повідомили про вбивство українського громадянина, його ім'я не розкривається. Дані про смерть Кузьмінова у коментарі LIGA.net підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов (детальніше).

7. Японія стала найбільшим донором України, поки зволікають США і ЄС. Японія на початку 2024 року стала найбільшим донором бюджетної допомоги Україні. Гроші надійшли в межах проєктів Світового банку INSPIRE (соціальний захист, $300 млн), ARISE (сільське господарство, $89,8 млн), HOPE (відновлення житла, $49,4 млн). До кінця кварталу Україна розраховує ще на $1,8 млрд допомоги від Японії (детальніше).

8. СБУ: На хабарі викрито трьох посадовців Запорізької облради: фото. Служба безпеки України повідомила, що разом з Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі заступника голови Запорізької обласної ради разом з його помічником та місцевим депутатом. Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що один з фігурантів – Владислав Куценко, заступник голови облради, обраний від Батьківщини (детальніше).

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