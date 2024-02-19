Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 19 февраля

ВСУ уничтожили Су-34 и Су-35С окупантов, протесты польских фермеров на границе, в Запорожье разоблачены на взятке трое чиновников и другие новости

Российский су-35с (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

1. ВСУ сбили самолеты Су-34 и Су-35С, бомбившие позиции. В сети пишут, что у Мариуполя. Утром 19 февраля украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. По его словам, сбитые самолеты наносили удары управляемыми авиационными бомбами по позициям ВСУ (подробнее).

2. 110 ОМБр о "Зените" и расстреле пленных: Военные получили приказ сохранить свои жизни. В 110-й бригаде сообщили, что несколько тяжелораненых и погибших не удалось эвакуировать во время ухода военных с позиции "Зенит" в Авдеевке. Кроме того, военные отметили, что была договоренность с российской стороной по поводу сдачи в плен, эвакуации раненых украинских бойцов и дальнейшего обмена, а о том, что враг расстрелял военных – узнали из российских ресурсов (подробнее).

3. Последний украинский батальон вышел без потерь из Авдеевского коксохима: детали от бойца 47-й. Бойцы 25-го отдельного штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады сообщили, что после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. По их данным – удалось выбраться без потерь. В бригаде отметили, что командование сделало все возможное, чтобы уберечь украинских воинов, обеспечив мощную огневую поддержку (подробнее).

4. Мобилизация. Командующий Сухопутными войсками обещает подготовку и экипировку для всех. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк пообещал подготовку и экипировку для всех мобилизованных украинцев. По его словам, ни один призванный не попадет на фронт без подготовки и снаряжения. Он подчеркнул, что Министерство обороны работает над этим вопросом (подробнее).

5. Польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Украина требует реакции властей Польши. Министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши, после того как в соцсетях в воскресенье появились сообщения о том, что польские фермеры начали мешать проезду не только грузового транспорта, но и пассажирского (подробнее).

6. ГУР подтвердило смерть в Испании российского пилота Кузьминова. В Испании погиб бывший российский военный летчик Максим Кузьминов, который в рамках спецоперации украинской военной разведки "Синица" перегнал Украине вертолет Ми-8 оккупантов. Первоначально информацию о его убийстве распространили пророссийские пропагандисты. Местные СМИ сообщили об убийстве украинского гражданина, его имя не раскрывается. Данные о смерти Кузьминова в комментарии LIGA.net подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов (подробнее).

7. Япония стала крупнейшим донором Украины, пока медлит США и ЕС. Япония в начале 2024 г. стала крупнейшим донором бюджетной помощи Украине. Деньги поступили в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE (социальная защита, $300 млн.), ARISE (сельское хозяйство, $89,8 млн.), HOPE (восстановление жилья, $49,4 млн.). До конца квартала Украина рассчитывает еще на $1,8 млрд. помощи от Японии (подробнее).

8. СБУ: На взятке разоблачены три чиновника Запорожского облсовета: фото. Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского областного совета вместе с его помощником и местным депутатом. Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что один из фигурантов – Владислав Куценко, заместитель председателя облсовета, избранный от Батьківщини (подробнее).

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