110 ОМБр о "Зените" и расстреле пленных: Военные получили приказ сохранить свои жизни

В 110 ОМБр отметили, что во время отступления из Авдеевки опорный пункт "Зенит" был полностью окружен

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

В 110 бригаде сообщили, что несколько тяжелораненых и погибших не удалось эвакуировать во время ухода военных с позиции "Зенит" в Авдеевке. Кроме того, военные отметили, что была договоренность с российской стороной относительно сдачи в плен, эвакуации раненых украинских бойцов и дальнейшего обмена, а о том, что враг расстрелял военных, – узнали из российских ресурсов.

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В бригаде заявили, что военнослужащие отходили из Авдеевки в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак FPV-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей.

Несколько тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать, а опорный пункт "Зенит" был полностью окружен, отметили военные.

Из-за этого, объяснили военные, решено было связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, рассказали в бригаде.

В бригаде отметили, что действия велись в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных.

"Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", – отметили военные и отметили: о том, что случилось в дальнейшем, узнали из вражеских ресурсов.

"На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники узнали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика", – заявили в 110 ОМБр.

Военные добавили, что о шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения.

"Вооруженные силы РФ – террористы и военные преступники, которые расстреляли безоружных раненых", – подчеркнули военные.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

19 февраля заместитель командира соединения Жорин заявлял, что в Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться.

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