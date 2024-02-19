110 ОМБр про "Зеніт" та розстріл полонених: Військові отримали наказ зберегти свої життя

У 110 ОМБр зазначили, що під час відступу із Авдіївки опорний пункт "Зеніт" був повністю оточений

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

У 110 бригаді повідомили, що декількох важкопоранених і загиблих не вдалось евакуювати під час відходу військових з позиції "Зеніт" в Авдіївці. Крім того, військові зазначили, що була домовленість із російською стороною щодо здавання в полон, евакуації поранених українських бійців і подальшого обміну, а про те, що ворог розстріляв військових, - дізналися з російських ресурсів.

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У бригаді заявили, що військовослужбовці відходили з Авдіївки в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак FPV-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати, а опорний пункт "Зеніт" був повністю оточений, зазначили військові.

Через це, пояснили військові, було вирішено зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, розповіли у бригаді.

У бригаді зазначили, що дії велися відповідно до міжнародних правил ведення війни та законів, які захищають військовополонених.

"Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", – наголосили військові та зазначили: про те, що трапилося надалі, дізналися з ворожих ресурсів.

"На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі впізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка", – заявили в 110 ОМБр.

Військові додали, що про шостого бійця інформація поки не підтверджена, найімовірніше, він був з приданого підрозділу.

"Збройні сили РФ – терористи та воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених", – наголосили військові.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон, а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

19 лютого заступник командира з'єднання Жорін заявляв, що в Авдіївці деякі підрозділи 3 окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися.

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