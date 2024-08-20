Сім головних новин України та світу на 21:00 20 серпня
- Рада ухвалила закон про заборону РПЦ в Україні. Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. "За" проголосували 265 парламентарів. У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт створено з метою заборонити діяльність в Україні тих релігійних організацій, чиє керівництво знаходиться в країні, яка веде збройну агресію проти України (детальніше).
- СБУ: З початку великої війни відкрито провадження щодо 100 священників УПЦ МП. З початку повномасштабної війни за матеріалами Служби безпеки України було відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священників Української православної церкви Московського патріархату. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі правоохоронного органу (детальніше).
- Росіяни вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області – загинула дитина, п'ятеро поранених. Російські окупанти вдарили по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області – постраждало четверо дітей і 18-річна дівчина, 15-річний поранений був у тяжкому стані. Про це повідомили обласна влада та профільні відомства. Згодом стало відомо про смерть хлопця та ушпиталення ще двох дітей (детальніше).
- Сирський показав, яку територію у Курській області контролює Україна – мапа. Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратні кілометри та 93 населені пункти, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відповідну мапу він показав на Конгресі місцевих і регіональних влад (детальніше).
- Після удару РФ у Тернопільській області зафіксовано перевищення рівня хлору у 4-10 разів. У Тернопільській області фахівці зафіксували перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів після нічної російської атаки. Фахівцям ДСНС вдалося загасити пожежу о 14:40 (детальніше).
- Рада дозволила цивільним використовувати трофейну зброю проти військових РФ. Верховна Рада на засіданні 20 серпня ухвалила в цілому закон №9538, який дозволяє цивільним декларувати та використовувати знайдену під час воєнного стану вогнепальну зброю для захисту від російської агресії (детальніше).
- Кабмін запустив програму кешбеку 10% за купівлю українських товарів. Кабінет міністрів 20 серпня затвердив порядок надання грошової допомоги українцям "Національний кешбек", яка запрацює з 2 вересня, повідомило Міністерство економіки.
Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, серед них ліки й медичні вироби, крім підакцизних(детальніше).
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