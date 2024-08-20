Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 20 августа
- Рада приняла закон о запрете РПЦ в Украине. Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении и в целом приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. "За" проголосовали 265 парламентариев. В пояснительной записке говорится, что законопроект создан с целью запретить деятельность в Украине тех религиозных организаций, чье руководство находится в стране, ведущей вооруженную агрессию против Украины (подробнее).
- СБУ: С начала большой войны открыто производство по 100 священникам УПЦ МП. С начала полномасштабной войны по материалам Службы безопасности Украины были открыты уголовные производства по более чем 100 священникам Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе правоохранительного органа (подробнее).
- Россияне ударили по детскому кафе в Запорожской области – погиб ребенок, пятеро раненых. Российские оккупанты ударили по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области – пострадали четверо детей и 18-летняя девушка, 15-летний раненый был в тяжелом состоянии. Об этом сообщили областная власть и профильные ведомства. Впоследствии стало известно о смерти мальчика и госпитализации еще двоих детей (подробнее).
- Сырский показал, какую территорию в Курской области контролирует Украина – карта. Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Соответствующую карту он показал на Конгрессе местных и региональных властей (подробнее).
- После удара РФ в Тернопольской области зафиксировано превышение уровня хлора в 4-10 раз. В Тернопольской области специалисты зафиксировали превышение содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов после ночной российской атаки. Специалистам ГСЧС удалось потушить пожар в 14:40 (подробнее).
- Рада разрешила гражданским использовать трофейное оружие против военных РФ. Верховная Рада на заседании 20 августа приняла в целом закон №9538, позволяющий гражданским декларировать и использовать найденное во время военного положения огнестрельное оружие для защиты от российской агрессии (подробнее).
- Кабмин запустил программу кэшбека 10% за покупку украинских товаров. Кабинет министров 20 августа утвердил порядок предоставления денежной помощи украинцам "Национального кэшбека", которая заработает со 2 сентября, сообщило Министерство экономики.
Кешбек будет предоставляться на товары украинского производства, в том числе лекарства и медицинские изделия, кроме подакцизных(подробнее).
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