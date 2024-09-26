Сім головних новин України та світу на 21:00 26 вересня

Росія атакувала регіони ракетами й безпілотниками, США дають Україні допомогу на $7,9 млрд, МЗС відреагувало на передвиборчі банери в Грузії

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: ОП)

1. Вночі Росія запустила по Україні керовані авіаракети та 78 ударних дронів. У ніч проти 26 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами й керованими авіаракетами. Вдалося збити 66 із 78 ворожих безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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2. США дають Україні допомогу на $7,9 млрд. Президент Володимир Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти Росії.

3. Байден вирішив передати Україні далекобійні крилаті авіабомби для F-16. Україна отримає від США крилаті авіабомби дальністю до 130 км, які підходять для винищувачів F-16. Таке рішення 26 вересня ухвалив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.

4. МЗС відреагувало на передвиборчі банери Грузинської мрії зі зруйнованими містами України. Міністерство закордонних справ засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків російської агресії проти України, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Так МЗС відреагувало на використання керівною партією Грузії зображень зі зруйнованими Росією українськими містами.

5. У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні після підвищення податків. Заплановане підвищення податків в Україні не матиме суттєвого впливу на рівень інфляції, оскільки додаткові надходження будуть компенсовані бюджетними видатками. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю для Центру економічної стратегії.

6. Путін погрожує ядерною зброєю. У Євросоюзі відповіли: Наша політика підтримки України не зміниться. Нові погрози російського диктатора Володимира Путіна стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України. Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, слова посадовця передає Укрінформ.

7. Російський дрон зафіксували біля Рівненської АЕС: пролетів "на критично низькій висоті". Росія продовжує загрожувати безпеці українських атомних електростанцій. НАЕК "Енергоатом" повідомила, що ворожий безпілотник пролетів біля Рівненської АЕС.

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