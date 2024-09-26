Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 26 сентября

Россия атаковала регионы ракетами и беспилотниками, США дают Украине помощь на $7,9 млрд, МИД отреагировал на предвыборные баннеры в Грузии

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ОП)

1. Ночью Россия запустила по Украине управляемые авиаракеты и 78 ударных дронов. В ночь на 26 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и управляемыми авиаракетами. Удалось сбить 66 из 78 вражеских беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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2. США дают Украине помощь на $7,9 млрд. Президент Владимир Зеленский сообщил, что США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введении санкций против России.

3. Байден решил передать Украине дальнобойные крылатые авиабомбы для F-16. Украина получит от США крылатые авиабомбы дальностью до 130 км, которые подходят для истребителей F-16. Такое решение 26 сентября принял президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома.

4. МИД отреагировал на предвыборные баннеры Грузинской мечты с разрушенными городами Украины. Министерство иностранных дел осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий российской агрессии против Украины, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества. Так МИД отреагировал на использование правящей партией Грузии изображений с разрушенными Россией украинскими городами.

5. В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине после повышения налогов. Запланированное повышение налогов в Украине не повлияет на уровень инфляции, поскольку дополнительные поступления будут компенсированы бюджетными расходами. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

6. Путин угрожает ядерным оружием. В Евросоюзе ответили: Наша политика поддержки Украины не изменится. Новые угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно применения ядерного оружия против неядерных стран не изменят позицию Евросоюза относительно продолжения поддержки Украины. Об этом сообщил представитель ЕС Петер Стано, слова чиновника передает Укринформ.

7. Российский дрон зафиксировали возле Ровенской АЭС: пролетел "на критически низкой высоте". Россия продолжает угрожать безопасности украинских атомных электростанций. НАЭК "Энергоатом" сообщила, что вражеский беспилотник пролетел возле Ровенской АЭС.

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