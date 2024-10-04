Сім головних новин України та світу на 21:00 4 жовтня

ЄС припинив зустрічі з урядом Грузії, за повісткою до ТЦК тепер треба з'явитися раніше, озвучена цифра страчених українських військових та інші новини

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

1. "Гроші у кожному куточку". На Хмельниччині у керівниці МСЕК та її сина знайшли мільйони доларів. ДБР заявило про викриття на незаконному збагаченні голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, що обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду області.

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2. Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії. Європейський Союз ухвалив рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії. Про це повідомив посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський.

3. Тепер за повісткою поштою до ТЦК треба з'явитися раніше – постанова уряду. Уряд скоротив термін, за який потрібно прибути до територіальних центрів комплектування, згідно з повісткою, отриманою поштою. Відповідна постанова за підписом прем'єра Дениса Шмигаля з'явилася на сайті Кабінету міністрів.

4. Сили оборони уразили базу ПММ у Воронезькій області: влучання у щонайменше один резервуар – Генштаб. Сили оборони уразили базу паливно-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області. Співбесідник LIGA.net у СБУ повідомив, що на об'єкті розміщувалося 20 резервуарів з паливом.

5. Офіс генпрокурора: 80% страт українських військових на полі бою сталися у 2024 році. Близько 80% страт українських військовослужбовців росіянами сталися у 2024 році. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

6. НАБУ завершило розслідування справи Сенниченка: його судитимуть заочно. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

7. Борис Джонсон: Путін не напав би на Україну, якби Трамп був президентом США. Російський диктатор Володимир Путін не здійснив би вторгнення в Україну, якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів. Таку думку висловив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.