Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 4 октября

ЕС прекратил встречи с властями Грузии, за повесткой в ТЦК теперь нужно явиться раньше, озвучена цифра казненных украинских военных и другие новости

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

1. "Деньги в каждом уголке". На Хмельницкой области у руководительницы МСЭК и ее сына нашли миллионы долларов. ГБР заявило о разоблачении на незаконном обогащении председателя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда области.

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2. Евросоюз прекратил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии. Европейский Союз принял решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии. Об этом сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

3. Теперь по повестке почты в ТЦК нужно явиться раньше – постановление правительства. Правительство сократило срок, за который нужно прибыть в территориальные центры комплектования согласно повестке, полученной почтой. Соответствующее постановление за подписью премьера Дениса Шмыгаля появилось на сайте Кабинета министров.

4. Силы обороны поразили базу ГСМ в Воронежской области: попадание по меньшей мере в один резервуар – Генштаб. Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области. Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что на объекте размещалось 20 резервуаров с топливом.

5. Офис генпрокурора: 80% казней украинских военных на поле боя произошли в 2024 году. Около 80% казней украинских военнослужащих россиянами произошли в 2024 году. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генерального прокурора Юрий Белоусов.

6. НАБУ завершило расследование дела Сенниченко: его будут судить заочно. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

7. Борис Джонсон: Путин не напал бы на Украину, если бы Трамп был президентом США. Российский диктатор Владимир Путин не совершил бы вторжение в Украину, будь Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.