Сім головних новин України та світу на 22:00 16 жовтня

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1.Зеленський у Раді представив План перемоги: всі пункти. Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив у Верховній Раді частину пунктів Плану перемоги. Він містить п'ять основних пунктів і три секретні доповнення.

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2. США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн. У середу, 16 жовтня, Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Білого дому та президент Володимир Зеленський.

3. Україна отримає від Австралії 49 танків Abrams M1A1. Австралія передасть Україні партію танків Abrams, які незабаром будуть списані з озброєння армії країни. Про це повідомило видання ABC News.

4. Британія у межах Плану перемоги готує пропозиції щодо далекобійних ударів по РФ – Сирський. Велика Британія опрацьовує власні пропозиції щодо можливості ураження Україною військових об'єктів углибині Росії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками розмови з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

5. Росія атакувала Україну 136 "шахедами", бойова робота триває. У ніч проти 16 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну 136 ударними безпілотниками типу Shahed, українські військові збили п'ять десятків. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

6. В Україні майже пів тисячі інтернет-провайдерів припинили роботу: причина. Протягом серпня-жовтня 2024 року 487 операторів інтернет-звʼязку звернулися до НКЕК із заявами про їх виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж. Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради із кібербезпеки Олександр Федієнко.

7. Бутусов: 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. Костін призначив розслідування. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування після оприлюднення інформації про те, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили групи інвалідності. Так Офіс генерального прокурора відреагував на розслідування головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова.

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